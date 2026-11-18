Vor 1 Jahr wurde das Investec-Aktie via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 5,76 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in die Investec-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 173,762 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 059,08 GBP, da sich der Wert einer Investec-Aktie am 17.11.2026 auf 6,10 GBP belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 5,91 Prozent erhöht.

Der Investec-Wert an der Börse wurde auf 5,59 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at