Investec PLCShs Aktie
WKN DE: A0J32R / ISIN: GB00B17BBQ50
|Rentable Investec-Investition?
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18.11.2026 10:03:19
FTSE 100-Titel Investec-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Investec von vor einem Jahr verdient
Vor 1 Jahr wurde das Investec-Aktie via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 5,76 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in die Investec-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 173,762 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 059,08 GBP, da sich der Wert einer Investec-Aktie am 17.11.2026 auf 6,10 GBP belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 5,91 Prozent erhöht.
Der Investec-Wert an der Börse wurde auf 5,59 Mrd. GBP beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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