FTSE 100-Titel J Sainsbury-Aktie: Diese Dividende sieht J Sainsbury für Aktionäre vor

Im Zuge der Hauptversammlung von FTSE 100-Wert J Sainsbury am 02.07.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2026 in Höhe von 0,14 GBP je Aktie vereinbart. Es gab somit, wie aus der Dividendenhistorie hervorgeht, keine Veränderung der Dividende. Alles in allem schüttet J Sainsbury 566,00 Mio. GBP an Aktionäre aus. Damit wurde die J Sainsbury-Gesamtdividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 83,77 Prozent vergrößert.

J Sainsbury-Dividenden-Rendite

Am Tag der Hauptversammlung schloss die J Sainsbury-Aktie via London bei einem Wert von 3,37 GBP. Heute wird die J Sainsbury-Aktie mit Dividendenabschlag gehandelt. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei dem J Sainsbury-Papier optisch zu teils deutlichen Verlusten kommen. Kurze Zeit später wird die Dividende an die Investoren ausgezahlt. Das J Sainsbury-Papier verzeichnet für 2026 eine Dividendenrendite von 3,93 Prozent. Damit schwächte sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr ab. Damals betrug sie noch 5,26 Prozent.

Reale Rendite und Aktienkursentwicklung im Vergleich

Innerhalb von 1 Jahr hat der Kurs von J Sainsbury via London 19,91 Prozent an Wert gewonnen. Rendite und Dividende zusammengenommen hat die tatsächliche Rendite mit 159,67 Prozent stärker zugenommen als der J Sainsbury-Kurs.

J Sainsbury-Dividendenausblick

Für 2027 sehen FactSet-Analysten eine Erhöhung der Dividende auf 0,15 GBP voraus. Für die Dividendenrendite würde dies laut FactSet-Schätzungen eine Steigerung auf 4,35 Prozent bedeuten.

Kerndaten von Dividenden-Titel J Sainsbury

Der Börsenwert des FTSE 100-Unternehmens J Sainsbury beläuft sich aktuell auf 7,262 Mrd. GBP. Dividenden-Aktie J Sainsbury verfügt über ein KGV von aktuell 20,68. Der Umsatz von J Sainsbury belief sich in 2026 auf 33,647 Mrd. GBP. Das EPS summierte sich derweil auf 0,17 GBP.

Redaktion finanzen.at