J. Sainsbury Aktie
WKN: A0B6G0 / ISIN: GB00B019KW72
|Performance unter der Lupe
|
22.12.2025 10:04:06
FTSE 100-Titel J Sainsbury-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in J Sainsbury von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurde das J Sainsbury-Aktie via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 2,59 GBP wert. Hätte ein Anleger 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die J Sainsbury-Aktie investiert, befänden sich nun 3 859,514 J Sainsbury-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 19.12.2025 12 435,35 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 3,22 GBP belief. Damit beträgt die Performance des Investments +24,35 Prozent.
Insgesamt war J Sainsbury zuletzt 7,21 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|J. Sainsbury plc
|3,58
|-0,56%