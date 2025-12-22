J. Sainsbury Aktie

J. Sainsbury für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0B6G0 / ISIN: GB00B019KW72

Performance unter der Lupe 22.12.2025 10:04:06

FTSE 100-Titel J Sainsbury-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in J Sainsbury von vor 10 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in J Sainsbury-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurde das J Sainsbury-Aktie via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 2,59 GBP wert. Hätte ein Anleger 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die J Sainsbury-Aktie investiert, befänden sich nun 3 859,514 J Sainsbury-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 19.12.2025 12 435,35 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 3,22 GBP belief. Damit beträgt die Performance des Investments +24,35 Prozent.

Insgesamt war J Sainsbury zuletzt 7,21 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

J. Sainsbury plc 3,58 -0,56% J. Sainsbury plc

