FTSE 100-Titel J Sainsbury-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in J Sainsbury von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in J Sainsbury eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse LSE Handel mit dem J Sainsbury-Papier statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 2,39 GBP wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 4 184,100 J Sainsbury-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 16.01.2026 13 171,55 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 3,15 GBP belief. Mit einer Performance von +31,72 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Insgesamt war J Sainsbury zuletzt 7,00 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at