J. Sainsbury Aktie

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WKN: A0B6G0 / ISIN: GB00B019KW72

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J Sainsbury-Performance 03.08.2026 10:03:45

FTSE 100-Titel J Sainsbury-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in J Sainsbury von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Verdienst eines frühen J Sainsbury-Einstiegs gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der J Sainsbury-Aktie an der Börse LSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die J Sainsbury-Anteile bei 2,23 GBP. Wer vor 10 Jahren 100 GBP in die J Sainsbury-Aktie investiert hat, hat nun 44,944 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 161,53 GBP, da sich der Wert eines J Sainsbury-Anteils am 31.07.2026 auf 3,59 GBP belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 61,53 Prozent angewachsen.

Insgesamt war J Sainsbury zuletzt 7,83 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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