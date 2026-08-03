FTSE 100-Titel J Sainsbury-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in J Sainsbury von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Verdienst eines frühen J Sainsbury-Einstiegs gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der J Sainsbury-Aktie an der Börse LSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die J Sainsbury-Anteile bei 2,23 GBP. Wer vor 10 Jahren 100 GBP in die J Sainsbury-Aktie investiert hat, hat nun 44,944 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 161,53 GBP, da sich der Wert eines J Sainsbury-Anteils am 31.07.2026 auf 3,59 GBP belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 61,53 Prozent angewachsen.

Insgesamt war J Sainsbury zuletzt 7,83 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at