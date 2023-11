FTSE 100-Titel J Sainsbury-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in J Sainsbury von vor 3 Jahren eingefahren

Am 13.11.2020 wurden J Sainsbury-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die J Sainsbury-Aktie bei 2,06 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 4 856,727 J Sainsbury-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 2,67 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 12 967,46 GBP wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 29,67 Prozent angewachsen.

J Sainsbury erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 6,22 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at