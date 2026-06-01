J. Sainsbury Aktie

J. Sainsbury für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0B6G0 / ISIN: GB00B019KW72

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J Sainsbury-Anlage 01.06.2026 10:04:06

FTSE 100-Titel J Sainsbury-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in J Sainsbury von vor 5 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die J Sainsbury-Aktie Anlegern gebracht.

Am 01.06.2021 wurde das J Sainsbury-Papier via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 2,67 GBP wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 37,519 J Sainsbury-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 111,17 GBP, da sich der Wert eines J Sainsbury-Papiers am 29.05.2026 auf 2,96 GBP belief. Damit beträgt die Performance des Investments +11,17 Prozent.

Der Marktwert von J Sainsbury betrug jüngst 6,58 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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