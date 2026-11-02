FTSE 100-Titel J Sainsbury-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in J Sainsbury von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurden J Sainsbury-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 3,42 GBP. Bei einem Investment von 1 000 GBP in die J Sainsbury-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 292,740 J Sainsbury-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 30.10.2026 1 011,12 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 3,45 GBP belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 1,11 Prozent vermehrt.

J Sainsbury wurde am Markt mit 7,53 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at