J. Sainsbury Aktie
WKN: A0B6G0 / ISIN: GB00B019KW72
|Profitabler J Sainsbury-Einstieg?
|
02.11.2026 10:03:52
FTSE 100-Titel J Sainsbury-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in J Sainsbury von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden J Sainsbury-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 3,42 GBP. Bei einem Investment von 1 000 GBP in die J Sainsbury-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 292,740 J Sainsbury-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 30.10.2026 1 011,12 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 3,45 GBP belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 1,11 Prozent vermehrt.
J Sainsbury wurde am Markt mit 7,53 Mrd. GBP bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu J. Sainsbury plc
|
10:03
|FTSE 100-Titel J Sainsbury-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in J Sainsbury von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
28.10.26
|Gewinne in London: FTSE 100 zum Ende des Mittwochshandels im Plus (finanzen.at)
|
28.10.26
|Gute Stimmung in London: So steht der FTSE 100 nachmittags (finanzen.at)
|
27.10.26
|Schwacher Handel in London: FTSE 100 verliert zum Start des Dienstagshandels (finanzen.at)
|
26.10.26
|FTSE 100-Titel J Sainsbury-Aktie: So viel hätten Anleger an einem J Sainsbury-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
22.10.26
|Handel in London: FTSE 100 am Mittag in der Verlustzone (finanzen.at)
|
19.10.26
|Börse London in Rot: FTSE 100 zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
|
19.10.26
|Schwacher Handel in London: FTSE 100 am Montagnachmittag mit Abgaben (finanzen.at)
Analysen zu J. Sainsbury plc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|J. Sainsbury plc
|4,20
|1,60%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Diplomatie im Iran-Krieg: ATX freundlich -- DAX im Plus -- Asiens Börsen schlussendlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zieht im Montagshandel an, während auch der deutsche Leitindex Zuwächse verzeichnet. Die Börsen in Fernost wiesen am Montag unterschiedliche Vorzeichen aus.