J. Sainsbury Aktie
WKN: A0B6G0 / ISIN: GB00B019KW72
|J Sainsbury-Performance im Blick
|
27.04.2026 10:03:32
FTSE 100-Titel J Sainsbury-Aktie: So viel Gewinn hätte ein J Sainsbury-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem J Sainsbury-Papier an der Börse LSE ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 2,74 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in das J Sainsbury-Papier investiert hätte, hätte er nun 364,830 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 3,45 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 1 256,84 GBP wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 25,68 Prozent angezogen.
J Sainsbury markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 7,70 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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