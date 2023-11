FTSE 100-Titel J Sainsbury-Aktie: So viel Gewinn hätte ein J Sainsbury-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Investment in J Sainsbury-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit J Sainsbury-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendete die J Sainsbury-Aktie bei 2,09 GBP. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 GBP in die J Sainsbury-Aktie investierten, hätten nun 479,157 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen J Sainsbury-Aktien wären am 03.11.2023 1 315,29 GBP wert, da der Schlussstand 2,75 GBP betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 31,53 Prozent zugenommen.

Am Markt war J Sainsbury jüngst 6,39 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at