FTSE 100-Titel J Sainsbury-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in J Sainsbury von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die J Sainsbury-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 5 Jahren wurde das J Sainsbury-Aktie via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 2,31 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in das J Sainsbury-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 43,306 J Sainsbury-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der J Sainsbury-Aktie auf 3,41 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 147,50 GBP wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 47,50 Prozent zugenommen.

Jüngst verzeichnete J Sainsbury eine Marktkapitalisierung von 7,57 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at