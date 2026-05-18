J. Sainsbury Aktie
WKN: A0B6G0 / ISIN: GB00B019KW72
|Rentabler J Sainsbury-Einstieg?
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18.05.2026 10:04:29
FTSE 100-Titel J Sainsbury-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in J Sainsbury von vor einem Jahr abgeworfen
J Sainsbury-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das J Sainsbury-Papier 2,79 GBP wert. Bei einem J Sainsbury-Investment von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 358,423 J Sainsbury-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 15.05.2026 gerechnet (3,03 GBP), wäre die Investition nun 1 084,59 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 8,46 Prozent.
Der Börsenwert von J Sainsbury belief sich zuletzt auf 6,74 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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