J. Sainsbury Aktie
WKN: A0B6G0 / ISIN: GB00B019KW72
|Profitabler J Sainsbury-Einstieg?
|
23.11.2026 10:03:36
FTSE 100-Titel J Sainsbury-Aktie: So viel Gewinn hätte eine J Sainsbury-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Am 23.11.2016 wurde das J Sainsbury-Papier via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die J Sainsbury-Aktie bei 2,35 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 425,894 J Sainsbury-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 20.11.2026 gerechnet (3,44 GBP), wäre das Investment nun 1 466,35 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 46,64 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von J Sainsbury belief sich jüngst auf 7,48 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu J. Sainsbury plc
|
10:03
|FTSE 100-Titel J Sainsbury-Aktie: So viel Gewinn hätte eine J Sainsbury-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
20.11.26
|Angespannte Stimmung in London: FTSE 100 verbucht zum Start Verluste (finanzen.at)
|
16.11.26
|FTSE 100-Papier J Sainsbury-Aktie: So viel Gewinn hätte eine J Sainsbury-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
13.11.26
|Pluszeichen in London: FTSE 100 schlussendlich mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
09.11.26
|FTSE 100-Papier J Sainsbury-Aktie: So viel Gewinn hätte ein J Sainsbury-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
02.11.26
|FTSE 100-Titel J Sainsbury-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in J Sainsbury von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
28.10.26
|Gewinne in London: FTSE 100 zum Ende des Mittwochshandels im Plus (finanzen.at)
|
28.10.26
|Gute Stimmung in London: So steht der FTSE 100 nachmittags (finanzen.at)
Analysen zu J. Sainsbury plc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|J. Sainsbury plc
|4,10
|0,49%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerStabilisierung setzt ein: ATX auf Erholungskurs -- DAX mit robustem Auftakt in die neue Woche -- Anleger in Asien fassen wieder verhalten Mut: Leichte Gewinne in China
Am heimischen Aktienmarkt prägt eine Erholung das Bild. Am deutschen Aktienmarkt sind ebenfalls Gewinne zu sehen. In Fernost zeigten sich die Börsen verhalten höher.