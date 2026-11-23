Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in J Sainsbury gewesen.

Am 23.11.2016 wurde das J Sainsbury-Papier via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die J Sainsbury-Aktie bei 2,35 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 425,894 J Sainsbury-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 20.11.2026 gerechnet (3,44 GBP), wäre das Investment nun 1 466,35 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 46,64 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von J Sainsbury belief sich jüngst auf 7,48 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at