J. Sainsbury Aktie
WKN: A0B6G0 / ISIN: GB00B019KW72
29.12.2025 10:03:51
FTSE 100-Titel J Sainsbury-Aktie: So viel Gewinn hätte eine J Sainsbury-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Am 29.12.2024 wurde die J Sainsbury-Aktie an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 2,71 GBP wert. Hätte ein Anleger 100 GBP zu diesem Zeitpunkt in die J Sainsbury-Aktie investiert, befänden sich nun 36,873 J Sainsbury-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des J Sainsbury-Papiers auf 3,23 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 119,17 GBP wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 19,17 Prozent angezogen.
Die Marktkapitalisierung von J Sainsbury bezifferte sich zuletzt auf 7,23 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
