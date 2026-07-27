J. Sainsbury Aktie
WKN: A0B6G0 / ISIN: GB00B019KW72
|Hochrechnung
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27.07.2026 10:04:12
FTSE 100-Titel J Sainsbury-Aktie: So viel hätten Anleger an einem J Sainsbury-Investment von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren wurde die J Sainsbury-Aktie via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die J Sainsbury-Anteile bei 2,81 GBP. Bei einem J Sainsbury-Investment von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3 555,252 J Sainsbury-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 24.07.2026 auf 3,45 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12 265,62 GBP wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 22,66 Prozent gesteigert.
J Sainsbury erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 7,53 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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