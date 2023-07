FTSE 100-Titel J Sainsbury-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in J Sainsbury verdient

Vor Jahren J Sainsbury-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Das J Sainsbury-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die J Sainsbury-Anteile bei 1,91 GBP. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 GBP in die J Sainsbury-Aktie investierten, hätten nun 523,423 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Anteile wären am 21.07.2023 1 486,52 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 2,84 GBP belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 48,65 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von J Sainsbury belief sich jüngst auf 6,59 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at