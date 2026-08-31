J. Sainsbury Aktie
WKN: A0B6G0 / ISIN: GB00B019KW72
|J Sainsbury-Investition
|
31.08.2026 10:03:47
FTSE 100-Titel J Sainsbury-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in J Sainsbury von vor 10 Jahren verdient
Am 31.08.2016 wurde das J Sainsbury-Papier via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen J Sainsbury-Anteile an diesem Tag bei 2,40 GBP. Bei einem 1 000-GBP-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 416,146 J Sainsbury-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 28.08.2026 gerechnet (3,34 GBP), wäre das Investment nun 1 388,26 GBP wert. Das kommt einer Steigerung um 38,83 Prozent gleich.
Alle J Sainsbury-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 7,27 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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