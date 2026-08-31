FTSE 100-Titel J Sainsbury-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in J Sainsbury von vor 10 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in J Sainsbury-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Am 31.08.2016 wurde das J Sainsbury-Papier via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen J Sainsbury-Anteile an diesem Tag bei 2,40 GBP. Bei einem 1 000-GBP-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 416,146 J Sainsbury-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 28.08.2026 gerechnet (3,34 GBP), wäre das Investment nun 1 388,26 GBP wert. Das kommt einer Steigerung um 38,83 Prozent gleich.

Alle J Sainsbury-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 7,27 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at