FTSE 100-Titel J Sainsbury-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in J Sainsbury von vor 3 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in J Sainsbury-Aktien gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurde das J Sainsbury-Papier an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des J Sainsbury-Papiers betrug an diesem Tag 2,76 GBP. Wer vor 3 Jahren 100 GBP in die J Sainsbury-Aktie investiert hat, hat nun 36,271 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 3,32 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 120,42 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +20,42 Prozent.

Am Markt war J Sainsbury jüngst 7,39 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at