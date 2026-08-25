Kingfisher Aktie
WKN: 812861 / ISIN: GB0033195214
|Kingfisher-Investment im Blick
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25.08.2026 10:03:37
FTSE 100-Titel Kingfisher-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Kingfisher von vor 3 Jahren eingebracht
Das Kingfisher-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 2,27 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in die Kingfisher-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 440,335 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 24.08.2026 auf 3,18 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 398,94 GBP wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 39,89 Prozent angewachsen.
Die Marktkapitalisierung von Kingfisher belief sich zuletzt auf 5,26 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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