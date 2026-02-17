Kingfisher Aktie
WKN: 812861 / ISIN: GB0033195214
|Langfristige Investition
|
17.02.2026 10:11:40
FTSE 100-Titel Kingfisher-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Kingfisher von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor 5 Jahren wurde das Kingfisher-Papier an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Kingfisher-Papier an diesem Tag 2,76 GBP wert. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 361,984 Kingfisher-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 16.02.2026 1 298,80 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 3,59 GBP belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 29,88 Prozent angezogen.
Die Marktkapitalisierung von Kingfisher bezifferte sich zuletzt auf 6,14 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Nachrichten zu Kingfisher plc
Analysen zu Kingfisher plc
Aktien in diesem Artikel
|Kingfisher plc
|4,14
|0,34%
