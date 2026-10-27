FTSE 100-Titel Kingfisher-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Kingfisher von vor 5 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Kingfisher-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Kingfisher-Anteilen via Börse LSE ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 3,39 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in das Kingfisher-Papier investiert hätte, hätte er nun 295,223 Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 052,77 GBP, da sich der Wert eines Kingfisher-Anteils am 26.10.2026 auf 3,57 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 5,28 Prozent erhöht.

Kingfisher wurde am Markt mit 5,78 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at