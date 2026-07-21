Kingfisher Aktie

Kingfisher für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 812861 / ISIN: GB0033195214

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Kingfisher-Anlage 21.07.2026 10:04:12

FTSE 100-Titel Kingfisher-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Kingfisher von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Investment in Kingfisher-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Vor 1 Jahr wurde das Kingfisher-Aktie via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Kingfisher-Aktie bei 2,78 GBP. Bei einem Investment von 10 000 GBP in das Kingfisher-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3 597,122 Kingfisher-Anteilen. Die gehaltenen Kingfisher-Anteile wären am 20.07.2026 10 597,12 GBP wert, da der Schlussstand 2,95 GBP betrug. Damit wäre die Investition 5,97 Prozent mehr wert.

Kingfisher markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 5,02 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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