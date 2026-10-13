Kingfisher Aktie
WKN: 812861 / ISIN: GB0033195214
|Kingfisher-Investition
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13.10.2026 10:03:47
FTSE 100-Titel Kingfisher-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Kingfisher-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Kingfisher-Anteile via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Kingfisher-Anteile bei 2,97 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 3 368,137 Kingfisher-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 10 747,73 GBP, da sich der Wert eines Kingfisher-Anteils am 12.10.2026 auf 3,19 GBP belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 7,48 Prozent gesteigert.
Der Kingfisher-Wert an der Börse wurde auf 5,20 Mrd. GBP beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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