FTSE 100-Titel Kingfisher-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Kingfisher-Investment von vor einem Jahr eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Kingfisher-Aktie Anlegern gebracht.

Am 06.01.2025 wurde das Kingfisher-Papier an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 2,45 GBP. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 GBP in die Kingfisher-Aktie investierten, hätten nun 408,831 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 3,19 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 1 304,99 GBP wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 30,50 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von Kingfisher belief sich jüngst auf 5,38 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at