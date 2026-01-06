Kingfisher Aktie
WKN: 812861 / ISIN: GB0033195214
|Kingfisher-Anlage unter der Lupe
|
06.01.2026 10:03:44
FTSE 100-Titel Kingfisher-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Kingfisher-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Am 06.01.2025 wurde das Kingfisher-Papier an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 2,45 GBP. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 GBP in die Kingfisher-Aktie investierten, hätten nun 408,831 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 3,19 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 1 304,99 GBP wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 30,50 Prozent angezogen.
Der Börsenwert von Kingfisher belief sich jüngst auf 5,38 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel
|Kingfisher plc
|3,70
|0,33%
