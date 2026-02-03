FTSE 100-Titel Kingfisher-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Kingfisher-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Anleger, die vor Jahren in Kingfisher-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse LSE Handel mit der Kingfisher-Aktie statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 2,42 GBP. Wer vor 1 Jahr 10 000 GBP in die Kingfisher-Aktie investiert hat, hat nun 4 125,413 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 02.02.2026 14 038,78 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 3,40 GBP belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 40,39 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von Kingfisher belief sich zuletzt auf 5,74 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at