Kingfisher Aktie
WKN: 812861 / ISIN: GB0033195214
|Kingfisher-Anlage
|
03.02.2026 10:04:03
FTSE 100-Titel Kingfisher-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Kingfisher-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr fand via Börse LSE Handel mit der Kingfisher-Aktie statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 2,42 GBP. Wer vor 1 Jahr 10 000 GBP in die Kingfisher-Aktie investiert hat, hat nun 4 125,413 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 02.02.2026 14 038,78 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 3,40 GBP belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 40,39 Prozent zugenommen.
Der Börsenwert von Kingfisher belief sich zuletzt auf 5,74 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Kingfisher plc
|
03.02.26
|FTSE 100-Titel Kingfisher-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Kingfisher-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
27.01.26
|Pluszeichen in London: FTSE 100 zum Ende des Dienstagshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
27.01.26
|Zuversicht in London: FTSE 100 bewegt sich am Dienstagmittag im Plus (finanzen.at)
|
27.01.26
|FTSE 100-Titel Kingfisher-Aktie: So viel hätte eine Anlage in Kingfisher von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
20.01.26
|FTSE 100-Wert Kingfisher-Aktie: So viel hätte eine Investition in Kingfisher von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
15.01.26
|Gute Stimmung in London: FTSE 100 zum Start mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
13.01.26
|Börse London: FTSE 100 notiert letztendlich im Minus (finanzen.at)
|
13.01.26
|Verluste in London: FTSE 100 verbucht Verluste (finanzen.at)