Kingfisher Aktie

Kingfisher für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 812861 / ISIN: GB0033195214

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Kingfisher-Anlage 03.02.2026 10:04:03

FTSE 100-Titel Kingfisher-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Kingfisher-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Anleger, die vor Jahren in Kingfisher-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse LSE Handel mit der Kingfisher-Aktie statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 2,42 GBP. Wer vor 1 Jahr 10 000 GBP in die Kingfisher-Aktie investiert hat, hat nun 4 125,413 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 02.02.2026 14 038,78 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 3,40 GBP belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 40,39 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von Kingfisher belief sich zuletzt auf 5,74 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Kingfisher plc

mehr Nachrichten