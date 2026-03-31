FTSE 100-Titel Kingfisher-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Kingfisher-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Kingfisher-Investment gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Kingfisher-Aktie via Börse LSE ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 2,53 GBP. Bei einem 1 000-GBP-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 394,789 Kingfisher-Aktien. Die gehaltenen Kingfisher-Papiere wären am 30.03.2026 1 096,33 GBP wert, da der Schlussstand 2,78 GBP betrug. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 9,63 Prozent gesteigert.

Der Kingfisher-Wert an der Börse wurde auf 4,61 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at