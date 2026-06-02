Kingfisher Aktie

Kingfisher für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 812861 / ISIN: GB0033195214

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Profitabler Kingfisher-Einstieg? 02.06.2026 10:04:20

FTSE 100-Titel Kingfisher-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Kingfisher-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Kingfisher-Aktien verdienen können.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit Kingfisher-Anteilen statt. Zur Schlussglocke waren Kingfisher-Anteile an diesem Tag 2,39 GBP wert. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 418,585 Kingfisher-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 01.06.2026 gerechnet (2,76 GBP), wäre das Investment nun 1 156,13 GBP wert. Das entspricht einem Anstieg um 15,61 Prozent.

Kingfisher markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 4,82 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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