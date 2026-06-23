Kingfisher Aktie
WKN: 812861 / ISIN: GB0033195214
|Rentabler Kingfisher-Einstieg?
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23.06.2026 10:04:02
FTSE 100-Titel Kingfisher-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Kingfisher-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurde die Kingfisher-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 2,72 GBP. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 368,189 Kingfisher-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 029,82 GBP, da sich der Wert eines Kingfisher-Anteils am 22.06.2026 auf 2,80 GBP belief. Damit wäre die Investition 2,98 Prozent mehr wert.
Der Kingfisher-Wert an der Börse wurde auf 4,62 Mrd. GBP beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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