FTSE 100-Titel Kingfisher-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Kingfisher-Investition von vor einem Jahr eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Kingfisher-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurde die Kingfisher-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 2,72 GBP. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 368,189 Kingfisher-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 029,82 GBP, da sich der Wert eines Kingfisher-Anteils am 22.06.2026 auf 2,80 GBP belief. Damit wäre die Investition 2,98 Prozent mehr wert.

Der Kingfisher-Wert an der Börse wurde auf 4,62 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at