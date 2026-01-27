Kingfisher Aktie

WKN: 812861 / ISIN: GB0033195214

Langfristige Anlage 27.01.2026 10:03:57

FTSE 100-Titel Kingfisher-Aktie: So viel hätte eine Anlage in Kingfisher von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Kingfisher eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 10 Jahren wurde das Kingfisher-Papier an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 3,20 GBP. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 312,110 Kingfisher-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 009,99 GBP, da sich der Wert eines Kingfisher-Anteils am 26.01.2026 auf 3,24 GBP belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 1,00 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von Kingfisher belief sich zuletzt auf 5,43 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

