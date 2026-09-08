FTSE 100-Titel Kingfisher-Aktie: So viel hätte eine Investition in Kingfisher von vor 10 Jahren gekostet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Kingfisher-Aktien gewesen.

Am 08.09.2016 wurden Kingfisher-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 3,75 GBP wert. Hätte ein Anleger 100 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Kingfisher-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 26,702 Kingfisher-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 3,02 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 80,75 GBP wert. Damit hätte sich das Investment um 19,25 Prozent vermindert.

Jüngst verzeichnete Kingfisher eine Marktkapitalisierung von 5,03 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at