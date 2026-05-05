Kingfisher Aktie
WKN: 812861 / ISIN: GB0033195214
|Lukrative Kingfisher-Anlage?
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05.05.2026 10:03:51
FTSE 100-Titel Kingfisher-Aktie: So viel hätte eine Investition in Kingfisher von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Kingfisher-Anteilen via Börse LSE ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 2,53 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in Kingfisher-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 39,541 Kingfisher-Aktien. Die gehaltenen Kingfisher-Aktien wären am 01.05.2026 114,27 GBP wert, da der Schlussstand 2,89 GBP betrug. Damit hätte sich die Investition um 14,27 Prozent vermehrt.
Der Kingfisher-Wert an der Börse wurde auf 4,85 Mrd. GBP beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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