Kingfisher Aktie
WKN: 812861 / ISIN: GB0033195214
|Frühe Anlage
|
11.11.2025 10:03:38
FTSE 100-Titel Kingfisher-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Kingfisher-Investment von vor einem Jahr verdient
Am 11.11.2024 wurde die Kingfisher-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Kingfisher-Papier an diesem Tag 2,89 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in das Kingfisher-Papier investiert hätte, hätte er nun 34,590 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Kingfisher-Anteile wären am 10.11.2025 108,06 GBP wert, da der Schlussstand 3,12 GBP betrug. Damit wäre die Investition 8,06 Prozent mehr wert.
Kingfisher wurde jüngst mit einem Börsenwert von 5,31 Mrd. GBP gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
