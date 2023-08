FTSE 100-Titel Kingfisher-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Kingfisher verloren

Wer vor Jahren in Kingfisher eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Kingfisher-Aktie via Börse LSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Kingfisher-Aktie an diesem Tag 3,83 GBP wert. Bei einem Investment von 10 000 GBP in Kingfisher-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2 613,696 Kingfisher-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 14.08.2023 6 108,21 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 2,34 GBP belief. Damit beträgt die Performance des Investments -38,92 Prozent.

Kingfisher war somit zuletzt am Markt 4,46 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at