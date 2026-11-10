FTSE 100-Titel Kingfisher-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Kingfisher von vor einem Jahr verdient

Bei einem frühen Kingfisher-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurde die Kingfisher-Aktie via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 3,12 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in das Kingfisher-Papier investiert hätte, hätte er nun 32,010 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 09.11.2026 121,83 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 3,81 GBP belief. Damit hätte sich die Investition um 21,83 Prozent vermehrt.

Der Kingfisher-Wert an der Börse wurde auf 6,08 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at