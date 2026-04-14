Kingfisher Aktie
WKN: 812861 / ISIN: GB0033195214
|Kingfisher-Investment im Blick
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14.04.2026 10:03:52
FTSE 100-Titel Kingfisher-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Kingfisher von vor 5 Jahren bedeutet
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Kingfisher-Aktie an der Börse LSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 3,40 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die Kingfisher-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 29,455 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 3,05 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 89,87 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 10,13 Prozent verringert.
Kingfisher erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 5,17 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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