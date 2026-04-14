Kingfisher Aktie

Kingfisher für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 812861 / ISIN: GB0033195214

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Börsenplätze
Chartvergleich
Orderbuch
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Kingfisher-Investment im Blick 14.04.2026 10:03:52

FTSE 100-Titel Kingfisher-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Kingfisher von vor 5 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Kingfisher-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Kingfisher-Aktie an der Börse LSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 3,40 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die Kingfisher-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 29,455 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 3,05 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 89,87 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 10,13 Prozent verringert.

Kingfisher erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 5,17 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Kingfisher plc

mehr Nachrichten