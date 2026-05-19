FTSE 100-Titel Kingfisher-Aktie: So viel Verlust hätte ein Kingfisher-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Kingfisher-Einstiegs gewesen.

Vor 10 Jahren wurden Kingfisher-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 3,54 GBP. Wenn man vor 10 Jahren 10 000 GBP in die Kingfisher-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 2 824,859 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 18.05.2026 gerechnet (2,77 GBP), wäre das Investment nun 7 813,56 GBP wert. Mit einer Performance von -21,86 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Alle Kingfisher-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4,58 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at