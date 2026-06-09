Kingfisher Aktie
WKN: 812861 / ISIN: GB0033195214
|Frühe Anlage
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09.06.2026 10:04:08
FTSE 100-Titel Kingfisher-Aktie: So viel Verlust hätte ein Kingfisher-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Vor 5 Jahren wurden Kingfisher-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Kingfisher-Anteile betrug an diesem Tag 3,37 GBP. Hätte ein Anleger 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Kingfisher-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 2 970,329 Kingfisher-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 8 299,10 GBP, da sich der Wert eines Kingfisher-Anteils am 08.06.2026 auf 2,79 GBP belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 17,01 Prozent eingebüßt.
Die Marktkapitalisierung von Kingfisher belief sich zuletzt auf 4,76 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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