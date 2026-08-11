Kingfisher Aktie

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WKN: 812861 / ISIN: GB0033195214

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Kingfisher-Performance im Blick 11.08.2026 10:04:10

FTSE 100-Titel Kingfisher-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Kingfisher von vor 10 Jahren bedeutet

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Kingfisher-Aktien verlieren können.

Das Kingfisher-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Kingfisher-Papier an diesem Tag bei 3,58 GBP. Wer vor 10 Jahren 10 000 GBP in die Kingfisher-Aktie investiert hat, hat nun 2 793,296 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 10.08.2026 8 946,93 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 3,20 GBP belief. Das entspricht einer Abnahme von 10,53 Prozent.

Kingfisher wurde jüngst mit einem Börsenwert von 5,36 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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