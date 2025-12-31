FTSE 100-Titel Land Securities Group-Aktie: Hätte sich eine Kapitalanlage in Land Securities Group von vor 3 Jahren rentiert?

Bei einem frühen Land Securities Group-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurde das Land Securities Group-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Land Securities Group-Anteile letztlich bei 6,21 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1 609,269 Land Securities Group-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 30.12.2025 auf 6,25 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10 049,89 GBP wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 0,50 Prozent angewachsen.

Alle Land Securities Group-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4,60 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at