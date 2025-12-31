Land Securities Group Aktie
WKN DE: A2DW9E / ISIN: GB00BYW0PQ60
|Frühes Investment
|
31.12.2025 10:04:40
FTSE 100-Titel Land Securities Group-Aktie: Hätte sich eine Kapitalanlage in Land Securities Group von vor 3 Jahren rentiert?
Heute vor 3 Jahren wurde das Land Securities Group-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Land Securities Group-Anteile letztlich bei 6,21 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1 609,269 Land Securities Group-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 30.12.2025 auf 6,25 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10 049,89 GBP wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 0,50 Prozent angewachsen.
Alle Land Securities Group-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4,60 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Land Securities Groupmehr Nachrichten
|
10:04
|FTSE 100-Titel Land Securities Group-Aktie: Hätte sich eine Kapitalanlage in Land Securities Group von vor 3 Jahren rentiert? (finanzen.at)
|
29.12.25
|Angespannte Stimmung in London: FTSE 100 schlussendlich in Rot (finanzen.at)
|
29.12.25
|Börse London in Grün: FTSE 100 bewegt sich am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
|
24.12.25
|FTSE 100-Wert Land Securities Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Land Securities Group-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
17.12.25
|FTSE 100-Papier Land Securities Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Land Securities Group-Investment von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
17.12.25
|Zuversicht in London: FTSE 100 zum Start mit Kursplus (finanzen.at)
|
10.12.25
|Mittwochshandel in London: Anleger lassen FTSE 100 zum Handelsende steigen (finanzen.at)
|
10.12.25
|Börse London: FTSE 100 bewegt sich nachmittags im Plus (finanzen.at)