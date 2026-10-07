Land Securities Group Aktie

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WKN DE: A2DW9E / ISIN: GB00BYW0PQ60

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Frühes Investment 07.10.2026 10:03:42

FTSE 100-Titel Land Securities Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Land Securities Group-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Land Securities Group-Investment verdienen können.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Land Securities Group-Anteilen an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 5,90 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in die Land Securities Group-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1 693,767 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 10 459,01 GBP, da sich der Wert eines Land Securities Group-Papiers am 06.10.2026 auf 6,18 GBP belief. Aus 10 000 GBP wurden somit 10 459,01 GBP, was einer positiven Performance von 4,59 Prozent entspricht.

Alle Land Securities Group-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4,57 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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