FTSE 100-Titel Land Securities Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Land Securities Group-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Land Securities Group-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse LSE Handel mit Land Securities Group-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 6,15 GBP wert. Bei einem Investment von 100 GBP in die Land Securities Group-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 16,256 Land Securities Group-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 03.02.2026 105,99 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 6,52 GBP belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 5,99 Prozent angewachsen.

Land Securities Group wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4,82 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at