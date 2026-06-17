Land Securities Group Aktie

Land Securities Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DW9E / ISIN: GB00BYW0PQ60

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Frühe Investition 17.06.2026 10:04:19

FTSE 100-Titel Land Securities Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Land Securities Group von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Land Securities Group eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Am 17.06.2023 wurden Land Securities Group-Anteile via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 5,90 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in die Land Securities Group-Aktie investiert hätte, hätte er nun 169,377 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 16.06.2026 auf 6,60 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 117,89 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 11,79 Prozent erhöht.

Land Securities Group markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 4,89 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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