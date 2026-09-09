Land Securities Group Aktie

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WKN DE: A2DW9E / ISIN: GB00BYW0PQ60

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Land Securities Group-Investmentbeispiel 09.09.2026 10:03:55

FTSE 100-Titel Land Securities Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Land Securities Group-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Land Securities Group gewesen.

Am 09.09.2023 wurden Land Securities Group-Anteile via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Land Securities Group-Papier bei 5,77 GBP. Bei einem Investment von 1 000 GBP in das Land Securities Group-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 173,190 Land Securities Group-Anteilen. Die gehaltenen Land Securities Group-Anteile wären am 08.09.2026 1 139,59 GBP wert, da der Schlussstand 6,58 GBP betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 13,96 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von Land Securities Group belief sich zuletzt auf 4,91 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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