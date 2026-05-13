Land Securities Group Aktie

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WKN DE: A2DW9E / ISIN: GB00BYW0PQ60

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Profitable Land Securities Group-Anlage? 13.05.2026 10:04:04

FTSE 100-Titel Land Securities Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Land Securities Group-Investment von vor einem Jahr verloren

Vor Jahren in Land Securities Group eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Land Securities Group-Anteilen via Börse LSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 5,92 GBP. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 1 690,617 Land Securities Group-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 9 526,63 GBP, da sich der Wert eines Land Securities Group-Papiers am 12.05.2026 auf 5,64 GBP belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 4,73 Prozent eingebüßt.

Land Securities Group wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4,32 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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