WKN DE: A2DW9E / ISIN: GB00BYW0PQ60

Land Securities Group-Investition 21.01.2026 10:04:21

FTSE 100-Titel Land Securities Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Land Securities Group von vor einem Jahr verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Land Securities Group-Investment gewesen.

Die Land Securities Group-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Land Securities Group-Papier bei 5,68 GBP. Hätte ein Anleger 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Land Securities Group-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 176,211 Land Securities Group-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 20.01.2026 gerechnet (6,35 GBP), wäre das Investment nun 1 118,94 GBP wert. Damit wäre die Investition 11,89 Prozent mehr wert.

Die Marktkapitalisierung von Land Securities Group belief sich zuletzt auf 4,85 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

