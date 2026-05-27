Land Securities Group Aktie
WKN DE: A2DW9E / ISIN: GB00BYW0PQ60
|Lohnender Land Securities Group-Einstieg?
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27.05.2026 10:03:35
FTSE 100-Titel Land Securities Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Land Securities Group von vor 5 Jahren bedeutet
Heute vor 5 Jahren wurde das Land Securities Group-Papier via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen Land Securities Group-Anteile an diesem Tag bei 7,01 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 142,735 Land Securities Group-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Land Securities Group-Aktie auf 6,39 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 911,36 GBP wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 8,86 Prozent eingebüßt.
Zuletzt ergab sich für Land Securities Group eine Börsenbewertung in Höhe von 4,68 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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