Land Securities Group Aktie
WKN DE: A2DW9E / ISIN: GB00BYW0PQ60
|Lukrativer Land Securities Group-Einstieg?
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19.08.2026 10:03:37
FTSE 100-Titel Land Securities Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Land Securities Group von vor 5 Jahren bedeutet
Vor 5 Jahren wurde das Land Securities Group-Papier via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Land Securities Group-Anteile betrug an diesem Tag 7,14 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in das Land Securities Group-Papier investiert hätte, befänden sich nun 140,059 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Land Securities Group-Aktie auf 6,86 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 960,80 GBP wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 3,92 Prozent verringert.
Alle Land Securities Group-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 5,22 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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