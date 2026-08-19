FTSE 100-Titel Land Securities Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Land Securities Group von vor 5 Jahren bedeutet

Vor 5 Jahren wurde das Land Securities Group-Papier via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Land Securities Group-Anteile betrug an diesem Tag 7,14 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in das Land Securities Group-Papier investiert hätte, befänden sich nun 140,059 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Land Securities Group-Aktie auf 6,86 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 960,80 GBP wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 3,92 Prozent verringert.

Alle Land Securities Group-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 5,22 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at