FTSE 100-Titel Land Securities Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Land Securities Group von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Land Securities Group-Investment gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse LSE Handel mit dem Land Securities Group-Papier statt. Der Schlusskurs der Land Securities Group-Aktie betrug an diesem Tag 6,98 GBP. Investoren, die vor 5 Jahren 100 GBP in die Land Securities Group-Aktie investierten, hätten nun 14,327 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs der Land Securities Group-Aktie auf 6,19 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 88,68 GBP wert. Die Abnahme von 100 GBP zu 88,68 GBP entspricht einer negativen Performance von 11,32 Prozent.

Der Marktwert von Land Securities Group betrug jüngst 5,04 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at