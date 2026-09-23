Land Securities Group Aktie

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WKN DE: A2DW9E / ISIN: GB00BYW0PQ60

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Land Securities Group-Investition im Blick 23.09.2026 10:03:49

FTSE 100-Titel Land Securities Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Land Securities Group von vor 10 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Investment in Land Securities Group-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Land Securities Group-Anteilen an der Börse LSE ausgeführt. Diesen Tag beendete die Land Securities Group-Aktie bei 10,51 GBP. Bei einem Land Securities Group-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 9,515 Land Securities Group-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 22.09.2026 auf 6,31 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 60,04 GBP wert. Damit wäre die Investition 39,96 Prozent weniger wert.

Land Securities Group war somit zuletzt am Markt 4,73 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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