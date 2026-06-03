FTSE 100-Titel Land Securities Group-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Land Securities Group von vor 10 Jahren angefallen

Vor Jahren in Land Securities Group-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 10 Jahren wurde das Land Securities Group-Papier via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 11,63 GBP. Wer vor 10 Jahren 10 000 GBP in die Land Securities Group-Aktie investiert hat, hat nun 859,845 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 5 421,32 GBP, da sich der Wert einer Land Securities Group-Aktie am 02.06.2026 auf 6,31 GBP belief. Aus 10 000 GBP wurden somit 5 421,32 GBP, was einer negativen Performance von 45,79 Prozent entspricht.

Die Marktkapitalisierung von Land Securities Group bezifferte sich zuletzt auf 4,62 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at